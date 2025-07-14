Воспитательница из Башкирии лишилась 2 млн рублей из-за звонков мошенников

23:09, 14 июл 2025

В Стерлитамаке 46-летняя сотрудница детского сада стала жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники под видом работников энергокомпании заставили её назвать код из SMS при якобы замене счётчиков электроэнергии.

Далее женщине поступил вызов через мессенджер от псевдосотрудника ФСБ. Собеседник заявил о взломе её аккаунта на портале госуслуг и попытке мошенников получить кредит на её имя.

Следуя инструкциям преступников для якобы защиты средств, потерпевшая отправила на "защищённый счёт" свыше 2 млн рублей собственных накоплений и 150 тысяч заёмных денег. В органы правопорядка она обратилась только через месяц после происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen