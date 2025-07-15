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Водолазы извлекли тело 19-летней девушки из водоема в Башкирии

Водолазы извлекли тело 19-летней девушки из водоема в Башкирии

23:01, 15 июл 2025

14 июля в Башкирии обнаружили погибшую. Специалисты Туймазинского поисково-спасательного отряда подняли тело 19-летней девушки из воды вблизи села Старошахово в Ермекеевском районе. Местом трагедии стал водоем в трех километрах от населенного пункта.

О происшествии проинформировали сотрудники пожарно-спасательного отряда республиканского МЧС. Следственные органы начали процессуальные действия для выяснения полных обстоятельств случившегося.

Спасатели напомнили гражданам о важности соблюдения правил безопасности на воде: избегать купания в неподготовленных зонах, не входить в водоемы в нетрезвом состоянии и усилить контроль за несовершеннолетними.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Ермекеевский район происшествия в Ермекеевском районе смерть на воде
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