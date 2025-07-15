Трое мужчин утонули в водоемах Башкирии за сутки

23:06, 15 июл 2025

В Башкирии за короткий период времени произошло три случая утопления мужчин. Об этом информирует региональное управление МЧС.

В Абзелиловском районе в селе Кусимовский родник очевидцы извлекли из озера Маузды безжизненное тело 63-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, группа из четырех человек - две сестры с супругами - прибыла на отдых из Челябинской области. Около половины двенадцатого ночи в нетрезвом состоянии они решили искупаться. На расстоянии 20 метров от берега один из мужчин скрылся под водой на глазах у остальных.

В селе Миндяк Учалинского района водолазы ДПК подняли со дна местного озера тело 38-летнего утопленника.

В Белорецке спасательные службы обнаружили в водоеме погибшего 51-летнего мужчину.

Все трагедии произошли в местах с установленными запрещающими знаками, где отсутствует специальное оборудование для безопасного купания. По каждому происшествию начаты следственные действия.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ