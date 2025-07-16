В аэропорту Уфы самолет в Анталью прервал взлет из-за сбоя компьютера

22:11, 16 июл 2025

Ночью 16 июля в аэропорту Уфы произошел инцидент с воздушным судном турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент».

Лайнер, выполнявший рейс Уфа-Анталья, был вынужден остановить взлет. Командир экипажа принял решение о прекращении взлетных процедур после того, как произошла перезагрузка бортового компьютера. После устранения технических неполадок самолет смог возобновить полет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen