В аэропорту Уфы самолет в Анталью прервал взлет из-за сбоя компьютера
22:11, 16 июл 2025
Ночью 16 июля в аэропорту Уфы произошел инцидент с воздушным судном турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент».
Лайнер, выполнявший рейс Уфа-Анталья, был вынужден остановить взлет. Командир экипажа принял решение о прекращении взлетных процедур после того, как произошла перезагрузка бортового компьютера. После устранения технических неполадок самолет смог возобновить полет.
Читайте также:
- Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков
- В небе над Уфой произошло ЧП с лайнером
- Сердечный приступ заставил экипаж самолёта из Уфы сесть в Казани
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии вынесли приговор авиадебоширу
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также
Россия/мир
Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине
Происшествия в Башкирии
Рейс Красноярск-Уфа совершил посадку с неисправными датчиками топлива
Происшествия в Башкирии
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
Происшествия в Башкирии
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы