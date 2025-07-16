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Фотограф из Башкирии погибла в ДТП, возвращаясь из рабочей поездки

Фотограф из Башкирии погибла в ДТП, возвращаясь из рабочей поездки

22:20, 16 июл 2025

В Чишминском районе Башкирии в пятницу 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Среди жертв оказалась 51-летняя Альфия Ш., профессиональный фотограф из села Приютово. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».

Роковая поездка

В день трагедии Альфия направилась в столицу республики по служебным делам — получить фотоальбомы для школьников-выпускников. Завершив работу, женщина заказала междугородний трансфер для возвращения домой. В автомобиле Lada Largus она оказалась в компании троих незнакомых попутчиков.

На территории Чишминского района 40-летний водитель совершил крайне рискованный маневр: выехал на полосу встречного движения. Здесь на высокой скорости он столкнулся с пикапом Mitsubishi, который выполнял поворот налево.

Две женщины-пассажирки Largus, включая Альфию, скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель и двое других пассажиров были доставлены в больницу. Управлявший иномаркой остался невредимым. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося.

Мастер своего дела

Альфия Шарифуллина занималась фотосъемкой и свадебным оформлением. Ее профессиональные услуги были востребованы не только в родном Приютово, но и в других населенных пунктах республики. Объектив ее камеры запечатлевал детские и взрослые лица на выпускных церемониях, семейных торжествах, важных жизненных событиях. Сотни людей остались довольны результатом ее работы.

Женщина отличалась трудолюбием и самоотдачей — работала практически без перерывов, полностью посвящая себя профессии. Путешествия приносили ей радость, но главное место в сердце занимали дети: 30-летний сын и 22-летняя дочь. Ради них она строила планы на будущее, которым теперь не суждено сбыться.

Родственники, друзья и клиенты фотографа до сих пор не могут осознать случившееся. Альфию запомнили как добросердечного, открытого и одаренного человека, который видел красоту в повседневных моментах. Церемония прощания состоялась 15 июля. Похоронили женщину на кладбище родного села Приютово. В церемонии приняла участие руководитель местной администрации.

Критика водителей

Подруга погибшей резко высказалась о водителях, предоставляющих услуги междугородних перевозок.

«Эти шоферы на «Ларгусах» работают без передышки, стремясь максимально заработать. Мой супруг пару раз пользовался их услугами — больше не решится. Жизнь дороже денег», — поделились близкие Альфии.

Они также рассказали о случаях, когда таксисты во время движения отвлекались на мобильные устройства. Однажды пассажиры даже хотели покинуть автомобиль, заметив такое поведение водителя.

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Два человека погибли в столкновении автомобилей в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе дтп в чишминском районе
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