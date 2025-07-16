В Башкирии водитель погиб при разгерметизации колесного диска
22:36, 16 июл 2025
В Башкирии произошла трагедия на производстве - скончался 39-летний водитель во время шиномонтажных работ. Инцидент случился 15 июля в ремонтном боксе АО «Учалинский ГОК», сообщает Гострудинспекция.
Сотрудник предприятия 1986 года рождения подкачивал колесо, когда произошла разгерметизация диска. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Факт гибели работника подтвердило руководство горно-обогатительного комбината.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить ведомству. Параллельно на предприятии создана внутренняя комиссия для установления деталей инцидента.
Администрация и сотрудники Учалинского ГОКа выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать родственникам всестороннюю поддержку.
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