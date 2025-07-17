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Водитель гидроцикла погиб столкнувшись с катером в Башкирии

Водитель гидроцикла погиб столкнувшись с катером в Башкирии

21:15, 17 июл 2025

Сегодня днем в службу экстренного реагирования поступила информация о смертельном происшествии в деревне Зеленая Поляна Абзелиловского района. Об этом уведомил госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

35-летний житель управлял гидроциклом и врезался в катер. Судно было пустым.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе несчастный случай
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