Спасатели эвакуировали пятерых отдыхающих из-за поломки лодки в Башкирии

21:21, 17 июл 2025

В Нуримановском районе Башкирии спасатели провели операцию по эвакуации пяти человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщил республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям.

Группа отдыхающих добралась к водоему на моторной лодке. Когда они решили вернуться обратно, двигатель плавсредства вышел из строя. Люди оказались заблокированы на противоположном берегу водоема.

Подразделения спасателей оперативно прибыли на место происшествия и благополучно переправили всех пострадавших на исходный берег.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС