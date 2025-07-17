Спасатели эвакуировали пятерых отдыхающих из-за поломки лодки в Башкирии
21:21, 17 июл 2025
В Нуримановском районе Башкирии спасатели провели операцию по эвакуации пяти человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщил республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям.
Группа отдыхающих добралась к водоему на моторной лодке. Когда они решили вернуться обратно, двигатель плавсредства вышел из строя. Люди оказались заблокированы на противоположном берегу водоема.
Подразделения спасателей оперативно прибыли на место происшествия и благополучно переправили всех пострадавших на исходный берег.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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