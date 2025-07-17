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Спасатели эвакуировали пятерых отдыхающих из-за поломки лодки в Башкирии

Спасатели эвакуировали пятерых отдыхающих из-за поломки лодки в Башкирии

21:21, 17 июл 2025

В Нуримановском районе Башкирии спасатели провели операцию по эвакуации пяти человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщил республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям.

Группа отдыхающих добралась к водоему на моторной лодке. Когда они решили вернуться обратно, двигатель плавсредства вышел из строя. Люди оказались заблокированы на противоположном берегу водоема.

Подразделения спасателей оперативно прибыли на место происшествия и благополучно переправили всех пострадавших на исходный берег.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе
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