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Перебрал перед вылетом в Уфу: пассажира из Башкирии скрутили в аэропорту Сургута

Перебрал перед вылетом в Уфу: пассажира из Башкирии скрутили в аэропорту Сургута

21:41, 17 июл 2025

Житель Башкирии привлечён к административной ответственности за нарушение общественного порядка в аэропорту Сургута. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Инцидент произошёл накануне в стерильной зоне аэровокзала. Об этом информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России.
Сообщение о поведении одного из пассажиров поступило в линейное отделение полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские обнаружили 42-летнего мужчину с явными признаками опьянения. На просьбу правоохранителей проследовать в служебное помещение для составления административного материала гражданин ответил агрессией и оказал физическое сопротивление.
Для усмирения дебошира сотрудникам пришлось применить наручники. В дежурной части мужчину направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя. Алкотестер показал результат в 0,685 промилле в выдыхаемом воздухе.
Установлено, что мужчина является жителем Башкирии и ожидал посадки на рейс до Уфы. Время до вылета он коротал за распитием спиртных напитков.
В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ночь он провёл в специальном помещении для содержания задержанных лиц. Помимо этого, был зарегистрирован факт оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Все материалы по инциденту направлены в Сургутский следственный отдел на транспорте для проведения проверки и принятия процессуального решения о возможном возбуждении уголовных дел.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Пресс-служба УТ МВД России на транспорте
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