Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионеров в частном доме престарелых в Уфе избивали и морили голодом

Пенсионеров в частном доме престарелых в Уфе избивали и морили голодом

22:20, 18 июл 2025

В Уфе разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей «Печки-Лавочки». Бывший сотрудник учреждения рассказал СМИ о жестоком обращении с постояльцами.

По словам источника, пенсионеров кормили испорченными продуктами, оставляли без еды, регулярно били и унижали. Одну постоялицу во время вечернего обхода завернули в одеяло и сбросили с кровати «для развлечения». Видеозаписи издевательств попали в интернет.

Пожилая женщина, которая фигурирует в роликах, скончалась через несколько суток после того, как родные забрали её из учреждения. Сами работники попросили её увезти, назвав недееспособной.

Местные медиа сообщают о многочисленных нарушениях: персонал работает без официального оформления и не имеет квалификации, в здании антисанитария. В жестокости участвовала и руководитель пансионата.

Прокуратура и полиция Башкортостана начали расследование.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Честный репортаж» / Telegram
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии пожилая пара заживо сгорела в собственном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая пара заживо сгорела в собственном доме
В Башкирии учитель избил школьника линейкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии учитель избил школьника линейкой
Указ подписан: пенсионеров с женами и детьми ждет настоящий сюрприз в октябре
Россия/мир
Указ подписан: пенсионеров с женами и детьми ждет настоящий сюрприз в октябре
Жительница Башкирии умерла через 2 дня после выписки из больницы
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии умерла через 2 дня после выписки из больницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен