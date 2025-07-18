Пенсионеров в частном доме престарелых в Уфе избивали и морили голодом

22:20, 18 июл 2025

В Уфе разгорелся скандал вокруг частного пансионата для пожилых людей «Печки-Лавочки». Бывший сотрудник учреждения рассказал СМИ о жестоком обращении с постояльцами.

По словам источника, пенсионеров кормили испорченными продуктами, оставляли без еды, регулярно били и унижали. Одну постоялицу во время вечернего обхода завернули в одеяло и сбросили с кровати «для развлечения». Видеозаписи издевательств попали в интернет.

Пожилая женщина, которая фигурирует в роликах, скончалась через несколько суток после того, как родные забрали её из учреждения. Сами работники попросили её увезти, назвав недееспособной.

Местные медиа сообщают о многочисленных нарушениях: персонал работает без официального оформления и не имеет квалификации, в здании антисанитария. В жестокости участвовала и руководитель пансионата.

Прокуратура и полиция Башкортостана начали расследование.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Честный репортаж» / Telegram