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Мужчина погиб при столкновении гидроцикла с катером в Башкирии

Мужчина погиб при столкновении гидроцикла с катером в Башкирии

22:24, 18 июл 2025

В Абзелиловском районе Башкирии на озере Якты-Куль произошло смертельное ДТП на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС и СУ СКР по РБ.

По данным ведомств, 35-летний мужчина на гидроцикле врезался в экскурсионный катер санатория «Юбилейный». От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков. На борту катера находился только моторист, который остался невредим.

Белорецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Башкортостан начал доследственную проверку по факту смерти мужчины. Следователи осмотрели место аварии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты выясняют детали и причины трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе смерть на воде несчастный случай
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