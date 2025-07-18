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В Башкирии в реке нашли тело пропавшего мужчины

В Башкирии в реке нашли тело пропавшего мужчины

22:37, 18 июл 2025

В Калтасинском районе Башкирии в реке Быстрый Танып близ деревни Баязы обнаружили труп мужчины.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, погибший числился без вести пропавшим с 12 июля.

Спасатели извлекают тело из воды, на месте работают следователи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия в Калтасинском районе смерть на воде
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