В Башкирии из водоемов достали тела двух утонувших мужчин
22:41, 18 июл 2025
В республике произошли два смертельных случая на воде, сообщает Главное управление МЧС по РБ.
Первый инцидент зафиксирован в реке Быстрый Танып рядом с деревней Баязы Калтасинского района. Спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал без вести 12 июля. Поиски продолжались несколько дней.
Второй случай произошел в селе Караидель на реке Уфе. Там водолазы подняли из воды тело 31-летнего мужчины без одежды. Погибшего нашли всего в десяти метрах от берега.
МЧС призывает граждан отдыхать только на оборудованных пляжах под присмотром спасательных служб. Ведомство предупреждает о коварстве водной стихии, которая может погубить даже опытных пловцов. Особую осторожность следует соблюдать при отдыхе с детьми и категорически избегать нахождения в воде в нетрезвом состоянии.
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