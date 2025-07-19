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Житель Челябинской области едва не погиб, переплывая озеро в Башкирии

Житель Челябинской области едва не погиб, переплывая озеро в Башкирии

22:46, 19 июл 2025

В Баймакском районе Башкирии спасатели республиканского Госкомитета по ЧС предотвратили трагедию с участием 35-летнего приезжего из Челябинской области.

Инцидент произошел на озере Талкас во время профилактического рейда служб экстренного реагирования. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку пересечь водоем вплавь, что поставило его жизнь под угрозу. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего из воды и передали родственникам.

В ведомстве подчеркнули опасность плавания при употреблении спиртных напитков, отметив снижение координации и скорости реакции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Баймакский район происшествия в Баймакском районе
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