Житель Челябинской области едва не погиб, переплывая озеро в Башкирии
22:46, 19 июл 2025
В Баймакском районе Башкирии спасатели республиканского Госкомитета по ЧС предотвратили трагедию с участием 35-летнего приезжего из Челябинской области.
Инцидент произошел на озере Талкас во время профилактического рейда служб экстренного реагирования. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку пересечь водоем вплавь, что поставило его жизнь под угрозу. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего из воды и передали родственникам.
В ведомстве подчеркнули опасность плавания при употреблении спиртных напитков, отметив снижение координации и скорости реакции.
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