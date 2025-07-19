Смертельная авария в Башкирии: один погибший, четверо в больнице

23:01, 19 июл 2025

В ночь на 19 июля в Архангельском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП, сообщают экстренные службы.

На 52 километре трассы Уфа - Инзер - Белорецк «Тойота Королла» под управлением 42-летнего мужчины выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген Поло».

40-летний водитель «Фольксвагена» погиб на месте до прибытия медиков. Четверо других участников аварии с травмами доставлены в больницу.

На месте трагедии работают ГИБДД и службы экстренного реагирования.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ