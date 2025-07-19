В Башкирии автомобиль с семьей застрял в болоте
23:12, 19 июл 2025
В деревне Яр-Бишкадак Стерлитамакского района транспортное средство с четырьмя пассажирами попало в трясину. Об этом сообщил госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Накануне вечером в диспетчерскую службу Системы-112 поступил вызов о происшествии. Легковая машина с супружеской парой и двумя несовершеннолетними детьми увязла в болоте.
Автовладельцу удалось собственными силами освободить транспорт из природной ловушки. Никто из находившихся в салоне людей не пострадал. Семья решила перестраховаться и уведомила спасательные службы о случившемся.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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