Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе погиб 25-летний мотоциклист - его семья недавно потеряла отца

В Уфе погиб 25-летний мотоциклист - его семья недавно потеряла отца

22:32, 20 июл 2025

В Уфе произошла смертельная авария с участием молодого байкера. ДТП случилось 16 июля на Затонском шоссе, подробности об инциденте сообщило «КП-Уфа».

Утром около девяти часов водитель мотоцикла Suzuki врезался в припаркованную на обочине Lada Granta. Байкер ехал со стороны Кушнаренково и не справился с управлением. Молодой человек получил смертельные травмы и умер на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Жертвой аварии оказался житель села Бейгулово Радмир А. Ему исполнилось 25 лет. Парень зарабатывал на жизнь автостекольщиком - занимался установкой и заменой автомобильных стекол.

Двухколесный транспорт был страстью погибшего, как и многих его ровесников. Старший брат Ильмир также увлекался байками и пережил серьезную аварию несколько лет назад. Тогда ему удалось выжить, хотя мужчина провел в коматозном состоянии продолжительное время.

"Мама у него одна воспитывает детей. Недавно супруга потеряла, а теперь вот еще такое несчастье", - поделилась знакомая семьи Елена.

У Радмира остались мать, двое братьев и младшая сестра. Собственной семьи у погибшего не было.

Старший брат описывает Радмира как человека с открытым сердцем и широкой душой, который всегда поддерживал близких и радовал их своим присутствием.

Прощание с молодым человеком состоится 18 июля на мусульманском кладбище в поселке Октябрьском.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе после столкновения двух авто пострадавших сбила третья машина

Читайте также:

В Уфе после столкновения двух авто пострадавших сбила третья машина
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети/Госавтоинспекция Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Башкирии
27-летний парень погиб в ДТП с мотоциклом в Башкирии
Происшествия в Башкирии
27-летний парень погиб в ДТП с мотоциклом в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии в кювете погиб водитель автомобиля, не справившись с управлением
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии в кювете погиб водитель автомобиля, не справившись с управлением
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен