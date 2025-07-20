В Уфе погиб 25-летний мотоциклист - его семья недавно потеряла отца

22:32, 20 июл 2025

В Уфе произошла смертельная авария с участием молодого байкера. ДТП случилось 16 июля на Затонском шоссе, подробности об инциденте сообщило «КП-Уфа».

Утром около девяти часов водитель мотоцикла Suzuki врезался в припаркованную на обочине Lada Granta. Байкер ехал со стороны Кушнаренково и не справился с управлением. Молодой человек получил смертельные травмы и умер на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Жертвой аварии оказался житель села Бейгулово Радмир А. Ему исполнилось 25 лет. Парень зарабатывал на жизнь автостекольщиком - занимался установкой и заменой автомобильных стекол.

Двухколесный транспорт был страстью погибшего, как и многих его ровесников. Старший брат Ильмир также увлекался байками и пережил серьезную аварию несколько лет назад. Тогда ему удалось выжить, хотя мужчина провел в коматозном состоянии продолжительное время.

"Мама у него одна воспитывает детей. Недавно супруга потеряла, а теперь вот еще такое несчастье", - поделилась знакомая семьи Елена.

У Радмира остались мать, двое братьев и младшая сестра. Собственной семьи у погибшего не было.

Старший брат описывает Радмира как человека с открытым сердцем и широкой душой, который всегда поддерживал близких и радовал их своим присутствием.

Прощание с молодым человеком состоится 18 июля на мусульманском кладбище в поселке Октябрьском.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети/Госавтоинспекция Уфы