В Башкирии в реке погиб пожилой рыбак

22:41, 20 июл 2025

В Чишминском районе Башкирии найдено тело 85-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на реке Дема. Об этом сообщило региональное МЧС.

По словам родственницы, пенсионер 17 июля с утра отправился ловить рыбу на водоем рядом с дачным участком в СНТ «Здоровье». Пожилой человек намеревался переплыть реку для похода к озеру, однако к вечеру не появился дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ