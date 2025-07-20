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В Башкирии в реке погиб пожилой рыбак

В Башкирии в реке погиб пожилой рыбак

22:41, 20 июл 2025

В Чишминском районе Башкирии найдено тело 85-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на реке Дема. Об этом сообщило региональное МЧС.

По словам родственницы, пенсионер 17 июля с утра отправился ловить рыбу на водоем рядом с дачным участком в СНТ «Здоровье». Пожилой человек намеревался переплыть реку для похода к озеру, однако к вечеру не появился дома.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе смерть на воде
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