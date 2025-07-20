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У авиалайнера «Победы» вышло из строя оборудование во время полета в Уфу

У авиалайнера «Победы» вышло из строя оборудование во время полета в Уфу

22:45, 20 июл 2025

Во время рейса из Москвы в Уфу у Boeing 737-800 перевозчика «Победа» произошел технический сбой электрического оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Согласно информации ресурса, на борту воздушного судна перестали функционировать два транспондера - устройства, которые транслируют информацию о летных характеристиках лайнера. Эти приборы передают на диспетчерские радары данные о регистрационном коде самолета, его высоте полета, скоростных параметрах и координатах местонахождения. Несмотря на возникшие технические проблемы, пилотам удалось успешно выполнить посадку в аэропорту Уфы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: авиаинцидент
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