У авиалайнера «Победы» вышло из строя оборудование во время полета в Уфу
22:45, 20 июл 2025
Во время рейса из Москвы в Уфу у Boeing 737-800 перевозчика «Победа» произошел технический сбой электрического оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».
Согласно информации ресурса, на борту воздушного судна перестали функционировать два транспондера - устройства, которые транслируют информацию о летных характеристиках лайнера. Эти приборы передают на диспетчерские радары данные о регистрационном коде самолета, его высоте полета, скоростных параметрах и координатах местонахождения. Несмотря на возникшие технические проблемы, пилотам удалось успешно выполнить посадку в аэропорту Уфы.
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