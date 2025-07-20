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В Башкирии водитель Daewoo погиб, врезавшись в грузовик

В Башкирии водитель Daewoo погиб, врезавшись в грузовик

22:49, 20 июл 2025

В воскресенье около 15:00 в Белебеевском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП, сообщила Госавтоинспекция республики.

На четвертом километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы легковушка Daewoo Nexia выскочила на встречную полосу и столкнулась со Scania. За рулем иномарки был 25-летний мужчина.

От полученных травм молодой водитель скончался на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля остался жив.

На место аварии прибыли экстренные службы и автоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия в белебеевском районе дтп в Белебеевском районе
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