В Башкирии водитель Daewoo погиб, врезавшись в грузовик
22:49, 20 июл 2025
В воскресенье около 15:00 в Белебеевском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП, сообщила Госавтоинспекция республики.
На четвертом километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы легковушка Daewoo Nexia выскочила на встречную полосу и столкнулась со Scania. За рулем иномарки был 25-летний мужчина.
От полученных травм молодой водитель скончался на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля остался жив.
На место аварии прибыли экстренные службы и автоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства трагедии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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