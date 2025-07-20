В Башкирии машина вылетела в кювет: водителя деблокировали спасатели

22:54, 20 июл 2025

Утром около села Новобиктово в Дюртюлинском районе Башкирии случилась авария. Об инциденте сообщил республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Водитель Skoda Octavia не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. На место выехали спасательные службы.

Пострадавшего мужчину 2000 года рождения извлекли из покореженного автомобиля и передали медикам скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС