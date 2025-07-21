Пятилетний мальчик упал с моста в Башкирии
21:28, 21 июл 2025
В селе Мустафино Бакалинского района малыш получил травмы, катаясь на двухколесном транспорте. Об этом уведомила пресс-служба республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.
Дошкольник упал с моста во время велопрогулки. После происшествия ребенка срочно транспортировали в Туймазинскую районную больницу. Медики ведут постоянное наблюдение за самочувствием юного пациента.
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Автор: Семен Подгорный
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