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Пятилетний мальчик упал с моста в Башкирии

Пятилетний мальчик упал с моста в Башкирии

21:28, 21 июл 2025

В селе Мустафино Бакалинского района малыш получил травмы, катаясь на двухколесном транспорте. Об этом уведомила пресс-служба республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

Дошкольник упал с моста во время велопрогулки. После происшествия ребенка срочно транспортировали в Туймазинскую районную больницу. Медики ведут постоянное наблюдение за самочувствием юного пациента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бакалинский район происшествия в Бакалинском районе несчастный случай
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