Уфимец лишился 50 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги в интернете

21:35, 21 июл 2025

В столице Башкирии зафиксированы новые случаи кибермошенничества, жертвами которого стали двое местных жителей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Один из пострадавших искал развлечения для взрослых через специализированные интернет-ресурсы. Мужчина отыскал подходящий портал, установил контакт по указанному телефону и внес предоплату. Но вместо обещанного свидания злоумышленники начали требовать дополнительные платежи, ссылаясь на различные обстоятельства. В результате житель Уфы перечислил более 50 000 рублей и только потом понял, что попал в руки аферистов.

Второй инцидент произошел со студенткой, которая решила приобрести садовую мебель через мессенджер. После переговоров с предполагаемым продавцом девушка внесла оплату и даже оформила соответствующие документы. Однако товар не поступил, а контакт с «торговцем» прервался.

Сотрудники полиции напоминают: преступники умело воздействуют на психологию людей, эксплуатируя их доверчивость. Особую бдительность следует проявлять при интернет-покупках и заказе услуг сомнительного характера.

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Автор: Семен Подгорный