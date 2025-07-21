Уфимец лишился 50 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги в интернете
21:35, 21 июл 2025
В столице Башкирии зафиксированы новые случаи кибермошенничества, жертвами которого стали двое местных жителей, сообщает пресс-служба МВД республики.
Один из пострадавших искал развлечения для взрослых через специализированные интернет-ресурсы. Мужчина отыскал подходящий портал, установил контакт по указанному телефону и внес предоплату. Но вместо обещанного свидания злоумышленники начали требовать дополнительные платежи, ссылаясь на различные обстоятельства. В результате житель Уфы перечислил более 50 000 рублей и только потом понял, что попал в руки аферистов.
Второй инцидент произошел со студенткой, которая решила приобрести садовую мебель через мессенджер. После переговоров с предполагаемым продавцом девушка внесла оплату и даже оформила соответствующие документы. Однако товар не поступил, а контакт с «торговцем» прервался.
Сотрудники полиции напоминают: преступники умело воздействуют на психологию людей, эксплуатируя их доверчивость. Особую бдительность следует проявлять при интернет-покупках и заказе услуг сомнительного характера.
Читайте также:
- В Уфе студентка хотела заказать возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов
- В Башкирии мошенники оформили кредиты на учительницу, взломав её данные через вредоносную ссылку
- Мошенники придумали новый хитрый способ кражи денег через телефон
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.