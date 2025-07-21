В Башкирии нашли тело пропавшего студента спустя 37 дней поисков

21:41, 21 июл 2025

В Краснокамском районе Башкирии обнаружили останки 19-летнего Радмира С., который бесследно исчез в середине июня. Об окончании поисковой операции сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Молодой человек пропал без вести 12 июня. В последний раз его видела подруга Диана, в квартире которой парень провел ночь. Утром студент направился в общежитие, расположенное в двадцати минутах ходьбы, однако до места назначения не добрался. Связь с ним оборвалась – мобильный телефон был недоступен.

Мать юноши Лилия забила тревогу, когда сын не вышел на связь. Женщина утверждала, что такое поведение было несвойственно Радмиру – раньше он никогда не исчезал без предупреждения и не создавал проблем. Единственным тревожным сигналом стало его заявление в марте о нежелании продолжать обучение в колледже, хотя до выпуска оставался всего год.

«Настаивали, чтобы завершил образование – как же без диплома? Вечером 11 июня связалась с ним – просила ликвидировать академические задолженности. На следующий день поинтересовалась, приедет ли домой на выходные, и всё...», – рассказывала мать пропавшего изданию «КП-Уфа».

Родственники предприняли самостоятельные попытки поисков: связывались с друзьями, знакомыми и родными. Однако никто не располагал информацией о местонахождении юноши. Обращение в правоохранительные органы последовало 16 июня.

Полицейские провели опрос окружения студента, включая девушку, которая встречалась с ним в последний день. Она сообщила, что ничего подозрительного в поведении молодого человека не замечала. Радмир планировал поездку в Нефтекамск для решения вопросов с документами по практике.

3 июля к поискам подключились добровольческие отряды. В социальных сетях распространялись ориентировки с описанием внешности: темно-карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение, одежда – черная футболка и шорты, белые кроссовки.

«Размещали информацию [с приметами] на всех доступных площадках. Зацепок пока не было. Даже получили доступ к аккаунтам Радмира в соцсетях, но там тоже ничего странного не обнаружили», – говорила мать.

Близкие предполагали, что парень мог отправиться в крупные города – Уфу, Казань или столицу. Рассматривалась версия самостоятельного обращения в военкомат, но там заявили об отсутствии сведений о юноше.

19 июля поисковая группа «ЛизаАлерт» опубликовала сообщение об обнаружении тела Радмира. Детали местонахождения и обстоятельства находки волонтеры не раскрыли.

По информации источника «КП-Уфа», останки молодого человека нашли возле линии электропередач в Краснокамском районе, граничащем с Агиделью. Признаков насильственной смерти не выявлено. Рассматривается версия самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии подтвердила проведение проверочных мероприятий: «Следственным управлением выясняются обстоятельства гибели мужчины».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети