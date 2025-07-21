Два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе над Москвой

21:47, 21 июл 2025

В воздушном пространстве над Москвой произошло опасное сближение пассажирских судов. Инцидент зафиксирован ночью 21 июля 2025 года, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В районе аэропорта Шереметьево воздушные суда двух российских перевозчиков оказались на опасно близком расстоянии. Airbus A320 «Аэрофлота», следовавший маршрутом Москва-Уфа, и Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» направлением Москва-Питер двигались по пересекающимся траекториям.

ЧП произошло на высоте порядка четырех тысяч футов в 56 километрах севернее столицы. Горизонтальная дистанция между бортами составила приблизительно пять километров, вертикальная — 600 футов. Автоматическая система предотвращения столкновений включилась на короткое время, однако реальной угрозы катастрофы не возникло.

Работу авиадиспетчеров в момент происшествия затрудняли действующие ограничения полетов из-за режима «Ковер» и неблагоприятных метеоусловий в виде грозовой активности.

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Автор: Семен Подгорный