Два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе над Москвой
21:47, 21 июл 2025
В воздушном пространстве над Москвой произошло опасное сближение пассажирских судов. Инцидент зафиксирован ночью 21 июля 2025 года, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
В районе аэропорта Шереметьево воздушные суда двух российских перевозчиков оказались на опасно близком расстоянии. Airbus A320 «Аэрофлота», следовавший маршрутом Москва-Уфа, и Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» направлением Москва-Питер двигались по пересекающимся траекториям.
ЧП произошло на высоте порядка четырех тысяч футов в 56 километрах севернее столицы. Горизонтальная дистанция между бортами составила приблизительно пять километров, вертикальная — 600 футов. Автоматическая система предотвращения столкновений включилась на короткое время, однако реальной угрозы катастрофы не возникло.
Работу авиадиспетчеров в момент происшествия затрудняли действующие ограничения полетов из-за режима «Ковер» и неблагоприятных метеоусловий в виде грозовой активности.
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