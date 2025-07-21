В Башкирии из реки Зиган достали тело 52-летнего мужчины
21:58, 21 июл 2025
В Гафурийском районе Башкирии произошел несчастный случай на воде. Об этом сообщает республиканское главное управление МЧС.
Неподалеку от села Новокарамышево очевидцы извлекли из реки Зиган тело мужчины 52 лет. Погибший приехал искупаться в водоеме, однако выбранное им место не было приспособлено для безопасного отдыха у воды.
Спасательная служба призывает жителей региона избегать купания в неподготовленных водоемах. Также важно брать с собой на пляж средства безопасности и не оставлять без присмотра несовершеннолетних возле воды.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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