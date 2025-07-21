Медведи заблокировали туристов на горе в Башкирии
22:04, 21 июл 2025
В Бурзянском районе Башкортостана пара путешественников оказалась заблокирована на вершине горы Тирментау после встречи с медведями. Происшествие случилось накануне, о чем проинформировал республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям.
Рычание хищников испугало людей и не позволило им покинуть возвышенность. К счастью, никто не пострадал.
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Автор: Семен Подгорный
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