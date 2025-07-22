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В Башкирии две собирательницы ягод заблудились в лесу

В Башкирии две собирательницы ягод заблудились в лесу

22:37, 22 июл 2025

В Башкирии произошел инцидент с двумя женщинами, отправившимися за черникой. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Дамы добрались до лесного массива между Лимоновским гребнем и горой Жеребчиков утёс. Однако их автомобиль застрял, а сами ягодницы потерялись и не смогли найти дорогу обратно.

Сохранив спокойствие, пострадавшие связались со службой спасения по номеру «112». К месту происшествия оперативно выдвинулись сотрудники спасательного ведомства.

Поиски завершились успешно. Состояние здоровья обеих женщин не вызывает опасений, врачебная помощь им не понадобилась. Специалисты проводили заблудившихся до автомобильной трассы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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