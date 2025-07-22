Двое уфимцев устроили кровавую разборку с кастетом посреди дня

22:42, 22 июл 2025

В столице Башкирии произошло нападение на бизнесмена прямо в его автомобиле. Инцидент случился днем на улице Октябрьской революции. О происшествии сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Накануне около 13:00 в дежурную часть управления поступил звонок от свидетелей о драке. На место выехали патрульные.

По информации из социальных сетей, двое нападавших затащили предпринимателя в иномарку и начали избивать кастетом. Агрессоры требовали деньги и обыскивали салон машины в поисках наличности.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых — местных жителей 1980 и 1981 годов рождения. Их доставили в девятое отделение для разбирательства.

В ведомстве пояснили, что по предварительным данным у задержанных возник конфликт со знакомым, в результате которого пострадавшему причинили телесные повреждения. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП, телеграм