Двое уфимцев устроили кровавую разборку с кастетом посреди дня
22:42, 22 июл 2025
В столице Башкирии произошло нападение на бизнесмена прямо в его автомобиле. Инцидент случился днем на улице Октябрьской революции. О происшествии сообщили в МВД по Республике Башкортостан.
Накануне около 13:00 в дежурную часть управления поступил звонок от свидетелей о драке. На место выехали патрульные.
По информации из социальных сетей, двое нападавших затащили предпринимателя в иномарку и начали избивать кастетом. Агрессоры требовали деньги и обыскивали салон машины в поисках наличности.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых — местных жителей 1980 и 1981 годов рождения. Их доставили в девятое отделение для разбирательства.
В ведомстве пояснили, что по предварительным данным у задержанных возник конфликт со знакомым, в результате которого пострадавшему причинили телесные повреждения. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.
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