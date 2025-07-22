Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции

В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции

22:58, 22 июл 2025

В Архангельском районе Башкирии задержан местный житель по подозрению в покушении на убийство супруги. О происшествии сообщил региональный СК.

В июне нынешнего года на улице Чехова 39-летний мужчина заподозрил спутницу жизни в неверности. В приступе ревности он нанес женщине удар шампуром в область грудной клетки, после чего пострадавшая потеряла сознание. Решив, что супруга погибла, подозреваемый сообщил об инциденте ее дочери и покинул место преступления.

Медики сумели оказать потерпевшей необходимую помощь. Позднее нападавший самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время идет расследование, оперативники собирают улики.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого

Читайте также:

65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе убийство
Читайте также

65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
Человек и закон в Башкирии
65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
Спалил дом с женой и тещей после ссоры: пенсионер из Башкирии задержан за убийство
Происшествия в Башкирии
Спалил дом с женой и тещей после ссоры: пенсионер из Башкирии задержан за убийство
Житель Уфы устроил кровавую расправу над возлюбленной
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы устроил кровавую расправу над возлюбленной
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен