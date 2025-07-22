В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции
22:58, 22 июл 2025
В Архангельском районе Башкирии задержан местный житель по подозрению в покушении на убийство супруги. О происшествии сообщил региональный СК.
В июне нынешнего года на улице Чехова 39-летний мужчина заподозрил спутницу жизни в неверности. В приступе ревности он нанес женщине удар шампуром в область грудной клетки, после чего пострадавшая потеряла сознание. Решив, что супруга погибла, подозреваемый сообщил об инциденте ее дочери и покинул место преступления.
Медики сумели оказать потерпевшей необходимую помощь. Позднее нападавший самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном.
В настоящее время идет расследование, оперативники собирают улики.
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