В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции

22:58, 22 июл 2025

В Архангельском районе Башкирии задержан местный житель по подозрению в покушении на убийство супруги. О происшествии сообщил региональный СК.

В июне нынешнего года на улице Чехова 39-летний мужчина заподозрил спутницу жизни в неверности. В приступе ревности он нанес женщине удар шампуром в область грудной клетки, после чего пострадавшая потеряла сознание. Решив, что супруга погибла, подозреваемый сообщил об инциденте ее дочери и покинул место преступления.

Медики сумели оказать потерпевшей необходимую помощь. Позднее нападавший самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время идет расследование, оперативники собирают улики.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии