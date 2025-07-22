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В Башкирии водитель насмерть сбил корову на дороге

В Башкирии водитель насмерть сбил корову на дороге

23:02, 22 июл 2025

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии произошло ДТП с участием крупного рогатого скота. О происшествии рассказал глава местной администрации Рамиль Абдуллин в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась из-за того, что животное бесконтрольно находилось на проезжей части. Руководитель района подчеркнул серьезность проблемы неорганизованного содержания скота в муниципалитете.

По словам Абдуллина, упорядоченный выпас животных налажен лишь в отдельных поселениях района. Для решения ситуации необходимо участие всех хозяев скота. Поиск пастухов затруднен, поэтому возможны варианты поочередного выпаса владельцами или применение электропастуха.

Глава напомнил жителям об их обязанности обеспечивать надлежащий присмотр за животными и их безопасное содержание, особенно вблизи автомобильных дорог.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Рамиль Абдуллин, вк
Теги: Бурзянский район происшествия в Бурзянском районе дтп в бурзянском районе
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