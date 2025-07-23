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В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека

12:10, 23 июл 2025

В столице Башкирии на улице Вагонной ночью загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Об инциденте проинформировала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Спасатели прибыли на вызов через 6 минут. Возгорание охватило кровлю здания открытым огнем. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за час и двенадцать минут на территории в 160 квадратных метров.

Огонь нанес ущерб кровле и двум жилым помещениям на первом и втором этажах. При тушении в квартирах обнаружили тела погибших - мужчины и женщины. Девять жильцов покинули здание самостоятельно.

На территории происшествия ведут работу представители следственного комитета, прокуратуры и экспертных служб МЧС. Специалисты опрашивают свидетелей и выясняют причины трагедии.

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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии

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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе пожар
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