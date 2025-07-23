В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека
12:10, 23 июл 2025
В столице Башкирии на улице Вагонной ночью загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Об инциденте проинформировала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
Спасатели прибыли на вызов через 6 минут. Возгорание охватило кровлю здания открытым огнем. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за час и двенадцать минут на территории в 160 квадратных метров.
Огонь нанес ущерб кровле и двум жилым помещениям на первом и втором этажах. При тушении в квартирах обнаружили тела погибших - мужчины и женщины. Девять жильцов покинули здание самостоятельно.
На территории происшествия ведут работу представители следственного комитета, прокуратуры и экспертных служб МЧС. Специалисты опрашивают свидетелей и выясняют причины трагедии.
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