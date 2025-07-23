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Школьник из Башкирии стал курьером мошенников за «липовую» зарплату

Школьник из Башкирии стал курьером мошенников за «липовую» зарплату

12:18, 23 июл 2025

В Уфе полицейские задержали несовершеннолетнего, который работал на телефонных аферистов. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

К стражам порядка обратилась 80-летняя горожанка. Неизвестные позвонили женщине и сообщили о ДТП с участием её дочери. Злоумышленники потребовали 640 тысяч рублей для урегулирования ситуации. Пенсионерка передала указанную сумму приехавшему к ней человеку. Обман вскрылся после телефонного разговора с самой дочерью. Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность курьера — 16-летнего жителя Миякинского района. Подросток приехал из Белебея в столицу республики ради заработка, найденного в сети. По заданию преступников он получал украденные средства и переводил их на указанные реквизиты. Однако обещанного вознаграждения студент так и не получил.

Задержание произошло в торговом центре во время операции по переводу денег. У школьника изъяли два мобильных устройства и 110 тысяч рублей наличными. Один телефон он приобрел специально для криминальной деятельности. Следователи проверяют его участие в других аферах. Связь с эпизодом в Стерлитамаке уже подтверждена.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
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