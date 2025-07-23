Семья застряла на машине посреди реки в Башкирии
12:30, 23 июл 2025
В Белорецком районе республики трое людей не смогли переехать реку Белую на автомобиле. Происшествие случилось между селом Кага и деревней Кагарманово, говорят в ГК РБ по ЧС.
Машина встала прямо в воде. Спасатели вытащили авто и сопроводили семью до трассы в сторону села.
В госкомитете напомнили: форсировать реки на машинах очень рискованно. Водители часто недооценивают глубину и силу течения, что приводит к подобным ситуациям.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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