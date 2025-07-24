В Башкирии девять туристов с ребенком провели девять часов в лесу

23:39, 24 июл 2025

В Белорецком районе группа из восьми взрослых и 11-летнего ребенка заблудилась во время прогулки к горе Малиновая. Об этом рассказали в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Компания из Давлеканово отправилась на природу, но сбилась с тропы. Почти десять часов люди бродили по лесу, пытаясь найти дорогу домой. Когда силы закончились, туристы вызвали спасателей. Поисковая группа довольно быстро их нашла и вывела в село Отнурок. Врачебная помощь никому не понадобилась.

После происшествия спасательная служба в очередной раз напомнила: перед походом в незнакомые места нужно обязательно регистрировать маршрут и предупреждать близких о своих планах. Это поможет избежать подобных ситуаций и ускорит поиски, если что-то пойдет не так.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС