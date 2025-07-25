Семью жестоко избили на улице Александра Невского в Уфе

00:01, 25 июл 2025

В Уфе неизвестные напали на супругов и серьезно их покалечили. Это случилось ночью 24 июля во дворе дома на улице Александра Невского, 33 в Черниковке. Об этом пишет «КП-Уфа».

Софья и Дмитрий Т. возвращались домой поздно вечером, когда на них набросилась толпа агрессивных молодых людей. После избиения у обоих диагностировали сотрясение мозга, лица покрыты синяками, есть рваные раны.

Все началось с того, что к паре подошел пьяный мужчина и попросил телефон позвонить. Дело происходило во дворе многоэтажки в квартале от их дома.

— Сначала один подошел, попросил телефон. У мужа его не было, про свой я промолчала. Потом второй появился и агрессивно требовать начал. Муж его оттолкнул, потому что тот вплотную подошел. А тот ударил мужа по лицу, и еще двое подбежали. Диму повалили, стали пинать по голове, — вспоминает Софья.

Женщина рассказывает, что в этот момент к ней сзади подбежала девушка из их компании и тоже ударила в лицо. На возмущение она ответила еще одним ударом, после чего Софью принялись избивать мужчины.

— Повалили на асфальт и били по голове ногами и руками. Потом одни убежали во двор, другие в машину сели и уехали. Кровищи было — вся одежда залита, — говорит молодая мать.

После нападения супруги поднялись и дошли до ближайшего ночного магазина. Попросили продавца помочь, вызвали полицию и скорую. Когда приехали стражи порядка, пострадавшие с трудом рассказали, что помнят.

В больнице паре диагностировали сотрясение мозга. Софья приехала в приемный покой в окровавленном платье. Лицо все в синяках, на лбу рваная рана.

— У нас сотрясение подтвержденное у обоих, у мужа еще контузия глаза. Кто напал — понятия не имеем. Все пьяные были, человек шесть-семь, — говорит Софья.

Супруги сразу написали заявление. Сейчас полиция ищет нападавших. Пострадавшие просят всех, кто оказался свидетелем, обратиться в МВД.

— Там рядом «Сбербанк» стоит, у него две камеры. Но неизвестно, попал инцидент на них или нет. В полиции сказали ждать участкового, но пока тишина. Думаю, может, кто-то снял. Когда мы шли, издалека слышали крики той девчонки. Шум от них давно стоял, — объясняет женщина.

Дома у пострадавших остались две дочки — 7 и 5 лет. Слава богу, они спали и ничего не видели.

В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали ситуацию:

— Отделом полиции №5 Уфы зарегистрировано заявление жительницы города о том, что вечером 23 июля ей и мужу неизвестные причинили телесные повреждения. Сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются причастные лица.

Следствие продолжается. Полиция просит откликнуться всех, кто что-то видел или знает об этом нападении.

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Автор: Семен Подгорный