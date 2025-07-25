Семью жестоко избили на улице Александра Невского в Уфе
00:01, 25 июл 2025
В Уфе неизвестные напали на супругов и серьезно их покалечили. Это случилось ночью 24 июля во дворе дома на улице Александра Невского, 33 в Черниковке. Об этом пишет «КП-Уфа».
Софья и Дмитрий Т. возвращались домой поздно вечером, когда на них набросилась толпа агрессивных молодых людей. После избиения у обоих диагностировали сотрясение мозга, лица покрыты синяками, есть рваные раны.
Все началось с того, что к паре подошел пьяный мужчина и попросил телефон позвонить. Дело происходило во дворе многоэтажки в квартале от их дома.
Женщина рассказывает, что в этот момент к ней сзади подбежала девушка из их компании и тоже ударила в лицо. На возмущение она ответила еще одним ударом, после чего Софью принялись избивать мужчины.
После нападения супруги поднялись и дошли до ближайшего ночного магазина. Попросили продавца помочь, вызвали полицию и скорую. Когда приехали стражи порядка, пострадавшие с трудом рассказали, что помнят.
В больнице паре диагностировали сотрясение мозга. Софья приехала в приемный покой в окровавленном платье. Лицо все в синяках, на лбу рваная рана.
Супруги сразу написали заявление. Сейчас полиция ищет нападавших. Пострадавшие просят всех, кто оказался свидетелем, обратиться в МВД.
Дома у пострадавших остались две дочки — 7 и 5 лет. Слава богу, они спали и ничего не видели.
В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали ситуацию:
Следствие продолжается. Полиция просит откликнуться всех, кто что-то видел или знает об этом нападении.
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