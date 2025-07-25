Машина упала с обрыва в реку в Башкирии — погибла женщина
00:20, 25 июл 2025
В Караидельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. МЧС России по республике сообщает о гибели водителя.
Днем 24 июля недалеко от села Караяр Hyundai Santa Fe сорвался с высокого берега и рухнул в реку Юрюзань. Высота обрыва составила около 70 метров.
За рулем машины была 42-летняя женщина, которая не выжила при падении. В автомобиле также ехал 37-летний пассажир — мужчина сумел покинуть салон и добраться до берега собственными силами. Его госпитализировали.
Тело погибшей женщины из затонувшего транспортного средства извлекли очевидцы. К месту трагедии прибыли спасатели и представители правоохранительных органов. Следователи устанавливают точные причины аварии.
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