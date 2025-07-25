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Малыш упал с третьего этажа в башкирском городе

Малыш упал с третьего этажа в башкирском городе

23:51, 25 июл 2025

В Мелеузе шестилетний ребенок упал из окна многоэтажки. Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтверждает информацию о происшествии.

6-летний малыш получил травмы при падении с третьего этажа жилого здания. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Мелеуза. Обстоятельства случившегося выясняются. Ведомство напоминает о мерах безопасности: установке блокираторов на створки, постоянном контроле за детьми рядом с окнами и лоджиями.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеуз происшествия в Мелеузе несчастный случай
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