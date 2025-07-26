Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии установили личности погибших в садовом доме пенсионеров

В Башкирии установили личности погибших в садовом доме пенсионеров

20:23, 26 июл 2025

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям раскрыл подробности пожара в садовом товариществе «Локомотив-69» Иглинского района. В огне погибли супруги 70 лет.

Трагедия произошла ночью в СНТ «Локомотив-69». Жертвами стали пожилые муж и жена, которые пользовались уважением среди дачников и принимали активное участие в общественной деятельности товарищества.

В их доме отсутствовал автономный пожарный извещатель. Обстоятельства возгорания выясняются следственными органами.

После происшествия состоялось заседание районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Участники обсудили профилактические мероприятия для жилых районов и дачных участков Иглинского района, где в летний период находится около 15000 человек.

Власти рекомендовали провести ревизию противопожарных водоисточников, организовать обучение руководителей СНТ требованиям безопасности и созвать собрания с садоводами. Предложена установка автономных дымовых извещателей.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека

Читайте также:

В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе пожар в иглинском районе пожар
Читайте также

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Башкирии во время пожара погиб 56-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара погиб 56-летний мужчина
В загородном доме под Уфой произошел смертельный пожар
Происшествия в Башкирии
В загородном доме под Уфой произошел смертельный пожар
Вернулись за документами и погибли: в Башкирии страшный пожар погубил супругов
Происшествия в Башкирии
Вернулись за документами и погибли: в Башкирии страшный пожар погубил супругов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен