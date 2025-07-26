В Башкирии установили личности погибших в садовом доме пенсионеров

20:23, 26 июл 2025

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям раскрыл подробности пожара в садовом товариществе «Локомотив-69» Иглинского района. В огне погибли супруги 70 лет.

Трагедия произошла ночью в СНТ «Локомотив-69». Жертвами стали пожилые муж и жена, которые пользовались уважением среди дачников и принимали активное участие в общественной деятельности товарищества.

В их доме отсутствовал автономный пожарный извещатель. Обстоятельства возгорания выясняются следственными органами.

После происшествия состоялось заседание районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Участники обсудили профилактические мероприятия для жилых районов и дачных участков Иглинского района, где в летний период находится около 15000 человек.

Власти рекомендовали провести ревизию противопожарных водоисточников, организовать обучение руководителей СНТ требованиям безопасности и созвать собрания с садоводами. Предложена установка автономных дымовых извещателей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС