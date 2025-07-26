В Уфе четверо пострадали в столкновении двух легковушек

23:37, 26 июл 2025

В столице Башкирии возле памятника Дружбы случилось дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно информации ведомства, авария произошла 26 июля около двух часов ночи. 24-летний мужчина на «Шевроле Круз» во время разворота врезался в «Рено Клио», следовавший по Набережной в сторону Правой Белой.

Травмы получили оба автомобилиста и двое находившихся в «Рено» — все нуждались в медицинской помощи.

Как уточняет управление гражданской защиты Уфы, французским хэтчбеком управляла 22-летняя женщина, её спутнице 21 год. После удара девушек заблокировало в искорёженной машине — спасатели вскрыли дверцы и извлекли пострадавших. Всех доставили в больницу бригады скорой помощи.

Начато административное расследование ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: отдел ГИБДД города Уфы