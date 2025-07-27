Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе
15:08, 27 июл 2025
В субботу вечером на улице Ташкентской в Уфе инспекторы ГИБДД остановили мотоцикл «Мотоленд», за рулем которого находился 14-летний подросток без водительского удостоверения. Об инциденте проинформировала пресс-служба госавтоинспекции города.
К месту происшествия была вызвана мать несовершеннолетнего. В присутствии родительницы подростка отстранили от управления транспортным средством, мотоцикл отправили на штрафстоянку. Решается вопрос о наложении административного штрафа на родителей юного водителя.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Студента колледжа в Уфе поймали за управлением автомобилем без прав
Человек и закон в Башкирии
Девятнадцатилетний уфимец без прав управлял Лексусом с красными фарами
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Происшествия в Башкирии
В Уфе поймали 18-летнюю гонщицу на питбайке без прав