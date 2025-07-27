Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе

15:08, 27 июл 2025

В субботу вечером на улице Ташкентской в Уфе инспекторы ГИБДД остановили мотоцикл «Мотоленд», за рулем которого находился 14-летний подросток без водительского удостоверения. Об инциденте проинформировала пресс-служба госавтоинспекции города.

К месту происшествия была вызвана мать несовершеннолетнего. В присутствии родительницы подростка отстранили от управления транспортным средством, мотоцикл отправили на штрафстоянку. Решается вопрос о наложении административного штрафа на родителей юного водителя.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе