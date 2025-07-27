В Башкирии во время пожара в квартире погиб человек с инвалидностью

15:13, 27 июл 2025

В городе Белебее случился пожар в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Амирова. Об инциденте проинформировала пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Спасатели ликвидировали возгорание за 25 минут. До приезда пожарных расчетов десять жильцов самостоятельно покинули здание через лестничную клетку. Соседи вынесли из охваченной огнем квартиры мужчину с ограниченными возможностями, однако врачи зафиксировали его гибель.

Обстоятельства трагедии выясняет дознаватель МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ