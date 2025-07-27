Автобус с 43 туристами перевернулся в Башкирии: семеро взрослых ранены, дети чудом не пострадали

18:15, 27 июл 2025

Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Кигинском районе Башкирии: туристический автобус «Higer», в котором находились 43 человека из Ижевска, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным от экстренных служб, семеро взрослых пассажиров получили ушибы. Находившиеся в салоне семеро детей, к счастью, не пострадали.

Авария случилась около 17:00 на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги. Как сообщают в Госавтоинспекции республики, 38-летний водитель, по предварительной версии, не справился с управлением. Тяжелая машина зацепила обочину, после чего съехала с дороги и завалилась набок.

На место происшествия были оперативно направлены все экстренные службы: спасатели Госкомитета РБ по ЧС, пожарные, несколько бригад скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавшим взрослым была оказана необходимая медицинская помощь на месте, обошлось без госпитализаций.

Известно, что туристическая группа из Ижевска, предположительно, возвращалась домой после отдыха. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и точные причины аварии. Также решается вопрос об отправке пассажиров к месту назначения и эвакуации поврежденного автобуса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ