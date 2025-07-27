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Автобус с туристами из Удмуртии перевернулся в Башкирии: пострадали больше 20 человек

Автобус с туристами из Удмуртии перевернулся в Башкирии: пострадали больше 20 человек

22:26, 27 июл 2025

В Кигинском районе Башкирии днем 27 июля произошло опрокидывание туристического автобуса из Удмуртии. О числе пострадавших сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

По его данным, в происшествии пострадало свыше 20 человек. В Месягутовскую ЦРБ транспортировали 15 пострадавших, восемь остались на стационарном лечении. Двое находятся в критическом состоянии, шестеро - в состоянии средней степени тяжести. Их могут перевезти в уфимские клиники. Остальным семи медики назначили амбулаторную терапию.

К месту аварии направили семь машин неотложной помощи. Дополнительно мобилизовали шесть докторов и четырех медсестер.

В Кигинскую районную больницу доставили 11 человек, которых после осмотра отпустили на домашнее лечение. Пострадавшие продолжают поступать в лечебные учреждения.

Для уцелевших туристов в селе Верхние Киги организовали временный пункт размещения с медработником.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кигинский район происшествия в кигинском районе дтп в кигинском районе
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