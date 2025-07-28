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В Кигинском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в доме

В Кигинском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в доме

10:01, 28 июл 2025

В селе Киги произошла трагедия — в результате возгорания жилого строения скончался 63-летний житель.

Как сообщили в МЧС республики, огнеборцы прибыли к деревянному строению, которое уже было охвачено пламенем. После ликвидации возгорания спасатели при разборе конструкций обнаружили в комнате на мягкой мебели останки пожилого жильца.

Обстоятельства ЧП выясняет дознаватель МЧС РФ. Место происшествия осматривает следственно-оперативная группа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Теги: Кигинский район происшествия в кигинском районе пожар в кигинском районе пожар
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