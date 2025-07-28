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В Башкирии пропавший грибник провел ночь в лесу

В Башкирии пропавший грибник провел ночь в лесу

14:29, 28 июл 2025

В Иглинском районе Башкирии завершились поиски заблудившегося грибника. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина 1970 года рождения из Аши отправился за грибами в лес возле села Казаяк. Вчера днём он позвонил супруге и сказал, что заблудился и не может выбраться из леса. После этого связь оборвалась.

Местные жители обнаружили его мотоцикл на краю лесополосы, но самого владельца поблизости не оказалось. К поискам подключились сотрудники МЧС и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Работы продолжались всю ночь, несмотря на дождь и низкую температуру.

Сегодня утром женщина уведомила службы о том, что муж вернулся домой самостоятельно. Всю ночь он провел в лесу, согреваясь с помощью костра. С рассветом ему удалось отыскать дорогу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет РБ по ЧС
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе поиск
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