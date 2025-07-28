Двое подростков из Башкирии попали в больницу после игр с порохом

14:36, 28 июл 2025

В деревне Бриштамак Белорецкого района Башкирии несколько несовершеннолетних устроили игры с порохом. Об инциденте рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в социальных сетях.

Во время забав у двоих мальчиков загорелась одежда. Дети получили термические повреждения лица, один из них - травму глаз. Пострадавшие госпитализированы в республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как средней тяжести.

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Автор: Семен Подгорный