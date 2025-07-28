36-летнего жителя Башкирии насмерть сбил поезд в Чишминском районе
20:10, 28 июл 2025
Смертельная авария случилась на железной дороге в башкирском поселке Чишмы. Об этом сообщил источник «КП-Уфа».
27 июля вечером 36-летний житель попал под колеса электрички. Машинист попытался экстренно затормозить состав, но спасти человека не смог. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до прибытия бригады скорой помощи на место происшествия.
Следственные органы начали проверку всех деталей инцидента и устанавливают точные причины гибели мужчины.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: КП-Уфа
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