36-летнего жителя Башкирии насмерть сбил поезд в Чишминском районе

20:10, 28 июл 2025

Смертельная авария случилась на железной дороге в башкирском поселке Чишмы. Об этом сообщил источник «КП-Уфа».

27 июля вечером 36-летний житель попал под колеса электрички. Машинист попытался экстренно затормозить состав, но спасти человека не смог. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до прибытия бригады скорой помощи на место происшествия.

Следственные органы начали проверку всех деталей инцидента и устанавливают точные причины гибели мужчины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: КП-Уфа