В Башкирии автомобиль с женщиной и детьми перевернулся в кювете

21:24, 28 июл 2025

27 июля в Чишминском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Машина съехала с дороги и опрокинулась. Из салона извлекли 40-летнюю водительницу и двух несовершеннолетних пассажиров — 13 и 17 лет.

Взрослая пострадавшая доставлена в РКБ имени Куватова, где получает интенсивную терапию. Медики характеризуют ее состояние как тяжелое. Один из подростков госпитализирован в Республиканскую детскую больницу в стабильном состоянии средней степени тяжести. Второй ребенок получает амбулаторное наблюдение.

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Автор: Семен Подгорный