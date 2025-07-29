В Стерлитамаке водитель врезался в опору ЛЭП и скончался в больнице
18:32, 29 июл 2025
В Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Об этом проинформировал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Инцидент случился накануне около 21:00 на улице Гоголя в Стерлитамаке. 38-летний автомобилист, управлявший ВАЗ-2107, потерял управление и столкнулся с опорой линии электропередач. Мужчина получил серьезные повреждения и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Пассажир автомобиля также попал в больницу.
Установлено, что погибший имел судимость за нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году его повторно поймали пьяным за рулем, за что он получил девять месяцев заключения и запрет на вождение сроком на 2 года.
По обстоятельствам происшествия ведется проверка.
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